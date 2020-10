Meteo Limet, nel pomeriggio in arrivo nuova ondata di maltempo

Situazione: un nuovo impulso perturbato determinerà un peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata. Ad inizio settimana tempo caratterizzato dalla variabilità.

Lo dice Simone Frattini dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: domenica 4 ottobre 2020

Avvisi: dal pomeriggio temporali anche intensi sul settore centro-orientale, per questo motivo non si escludono locali criticità come frane, smottamenti ed allagamenti.

Al mattino venti forti con rinforzi fino a burrasca da sud-ovest.

In mattinata possibili mareggiate sul levante per onda lunga da di libeccio.

Cielo e Fenomeni: sul centro-ponente cieli generalmente poco nuvolosi; da metà mattinata aumento della nuvolosità sull’estremo ponente, e sul levante, permarrà una certa copertura nuvolosa.

Dal pomeriggio rapido aumento della nuvolosità anche sulle restanti zone con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco, saranno più intensi e persistenti sul settore centro-orientale. Non si escludono locali criticità come da avviso.

In serata esaurimento dei fenomeni a ponente.

Venti: al mattino forti con rinforzi fino a burrasca da sud-ovest, nelle ore centrali della giornata moderati o forti da sud/sud-est. Nuova rotazione a libeccio in serata.

Mari: al mattino agitato a levante con mareggiate per onda lunga di libeccio, molto mosso altrove. Dal pomeriggio molto mosso ovunque.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime, in generale calo le massime.

Costa: min 13/17C, max 18/23°C

Interno: min 7/15°C, max 15/18°C

