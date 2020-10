La forza del vento ha reso pericolanti o abbattuto centinaia di alberi in tutta la Liguria. In questo caso, il tronco minaccia di abbattersi su un condominio

I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Dragonaria a Moconesi per un albero abbattutosi su un edificio residenziale. In via precauzionale l’edificio è stato evacuato. Si dovrà provvedere all’abbattimento dell’albero prima di fare rientrare gli abitanti.

