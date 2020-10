Alisa acquista vaccino antinfluenzale dagli Usa per la Liguria

Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti dicendo anche che lunedì partiranno le vaccinazioni “tradizionali” per i soggetti fragili

500 mila i vaccini a disposizione dei soggetti fragili (da 6 mesi 6 anni e ultrasessantenni). La campagna vaccinale è cominciata 30 giorni prima del consueto per le categorie fragili. Parte dello stock sarà messo a disposizione della farmacia per le vendite anche a soggetti non deboli ma che vogliano vaccinarsi.

Toti ha detto che Alisa ha chiesto ad Aifa di poter acquistare in Usa <Un vaccino quadrivalente potenziato>.

