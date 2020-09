Deledda, didattica a distanza fino all’11 ottobre

La Fondazione Fulgis ne dà notizia ai genitori. Decisione presa dopo un caso di Covid tra gli studenti

<Dal 30 settembre all’11 ottobre compreso le lezioni verranno effettuate a distanza in via precauzionale, essendo venuti a conoscenza di un caso di positività al COVID-19 in capo ad uno studente le lezioni proseguiranno nella modalità ordinaria ma in didattica a distanza>. Lo comunica Susanna Fadda, direttore Fulgis.



Fadda comunica anche che <tutte le misure di contrasto al COVID-19 previste dal Miur e dal CTS sono state attuate – si legge nella lettera -. In considerazione del più che soddisfacente esito ottenuto dalla didattica a distanza nello scorso anno scolastico riteniamo sia possibile garantire maggiore prevenzione e contrasto al Covid tramite l’utilizzo della stessa>.

