Il Deledda anticipa la sanificazione, lezioni in presenza dal 2 ottobre

Al lavoro da domani in aule, palestre e toilette oltre che in tutte le parti comuni

<Considerato che si sono accelerate e anticipate le operazioni di sanificazione delle aule, delle palestre, dei servizi igienici e di tutte le parti comuni del Liceo Deledda, che si svolgeranno a partire da domani e dopo domani, sarà possibile per tutti gli studenti riprendere la didattica in presenza in via anticipata rispetto alla data precedentemente comunicata (l’11 ottobre n. d. r.). Pertanto gli studenti potranno riprendere la normale attività in presenza e in sicurezza da venerdì 2 ottobre>. Questo il messaggio inviato dalla Fondazione Fulgis ai genitori.

