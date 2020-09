Incidente in sopraelevata, muore una ragazza di 28 anni. Strada chiusa in direzione ponente

Poco dopo le 3, la giovane è caduta dal suo scooter andando a sbattere contro un palo della luce. Il mezzo ha continuato la sua corsa per 35/40 metri

Sul posto, all’altezza del Palazzo del Principe, il nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria della Polizia locale per i rilievi. La vittima non aveva con sé documenti ed è stata identificata grazie alla sim del telefono. Sul posto, stanotte, i soccorritori della Croce Bianca Genovese, ma per la ragazza non c’era già più nulla da fare. I militi della pubblica assistenza hanno accompagnato anche la Polizia locale che ha dovuto portare la brutta notizia alla sorella.

Il veicolo è intestato a una persona che ne ha diversi e ha una carrozzeria nel Levante. Era, forse, un veicolo di cortesia.

