7 ragazzi positivi in una classe del Liceo Mazzini

Altri 5 hanno avuto la febbre e sono in attesa del risultato del tampone. Parenti in isolamento volontario in attesa dell’intervento della Asl per il tracciamento

Si tratta di una classe del Linguistico, nella succursale di via Giotto. Da venerdì 12 ragazzi su 18 della classe hanno febbre. 7 finora hanno fatto tampone e sono tutti e 7 positivi. I ragazzi stanno tutti abbastanza bene e sono già sfebbrati. I parenti si sono messi in isolamento volontario per senso civico (nessuno ha detto loro di farlo) e aspettano l’intervento della Asl per il tracciamento dei contatti e dei contatti dei contatti.



Aggiornamento: ci ha scritto nei commenti della nostra pagina Facebook un’insegnante della classe. <Sono una docente di quella classe – scrive la professoressa -. Sono stremata dallo stress. Per noi (insegnanti n. d. r.) nulla è previsto. Fuori dalla scuola i ragazzi sono tutti ammassati allegramente e anche all’entrata bisogna redarguirli. Altre classi sono semivuote per paura, giustamente. E la Asl non si muove>.

Aggiornamento: le famiglie sono state contattate dalla Asl questa mattina. Gli addetti arriveranno in mattinata a fare i tamponi ai ragazzi non ancora sottoposti all’esame. Sulla base della positività partirà lo screening dei loro contatti.

