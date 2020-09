Vende alcol a ubriaco, barista denunciato e bar proposto per la chiusura

Ieri mattina i carabinieri della stazione di Maddalena lo hanno pizzicato in flagrante durante un controllo

Nella mattinata, durante un normale servizio per il controllo del territorio, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Maddalena, sorprendeva all’interno di un esercizio pubblico sito in via Maddalena, l’esercente, un genovese di 56 anni, mentre somministrava delle bevande alcoliche ad un 49 enne colombiano, gravato da pregiudizi di polizia, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Il barista è stato denunciato in stato di libertà per “somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesta ubriachezza”. Nel contesto, gli operanti, richiedevano all’A.G. competente la chiusura dell’esercizio commerciale.

In copertina: foto d’archivio

