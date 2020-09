Raffica di chiusure per la A7, la prima è prevista già stanotte

Tutto il transito di auto e mezzi leggeri si scaricherà sulla viabilità non autostradale dove la provinciale ex SS35 ha una limitazione al traffico in altezza a 3,35 metri, ragion per cui quello dei mezzi pesanti si scaricherà su A26 e, poi, A10. Ecco il calendario delle chiusure

Nuove chiusure a sorpresa per la A7. Sono previste già per questa sera nel tratto compreso tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova dalle 22 alle 6 del giorno successivo (martedì). Le chiusure saranno nelle due notti di lunedì 21 (oggi) e martedì 22 settembre, nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, nelle due notti di lunedì 28 e martedì 29 settembre, nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre.

Tutto senza preavviso congruo agli utenti: la notizia, infatti, non è stata ancora resa pubblica.

