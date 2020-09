Da domani modifiche all’orario Atp dopo i problemi all’avvio del servizio invernale

All’interno: i nuovi orari da scaricare

Scattano da domani alcune modifiche agli orari delle linee Atp. Per la zona di Chiavari e di Leivi sono previsti cambiamenti per le linee 6 e 4, richieste dai pendolari per ragioni di coincidenza con i treni regionali. A Sori è previsto un adeguamento delle linee promiscue e scolastiche dedicate in relazione alle frazioni collinari. A Recco alcune modifiche riguardano la linea frazionale di Polanesi, anche in questo caso per andare incontro alle richieste dei pendolari residenti. È stata accolta la richiesta arrivata dai sindaci e dagli studenti pendolari dell’Alta val Trebbia, che da domani avranno a disposizione una corsa “veloce” per l’andata e per il ritorno: il bus transiterà sulla statale 45 senza percorrere la tratta Laccio-Scoffera, rendendo possibile un abbattimento della durata del viaggio. Atp comunica che in queste prime giornate di attività sono stati una quindicina i bus “di riserva” utilizzati in altrettanti casi di mezzi eccessivamente affollati o comunque non in grado di trasportare gli studenti nel rispetto delle norme anti Covid. Le tratte maggiormente interessate dal sovraffollamento sono le linee 4, 98 e 5 tra Sestri Levante e Chiavari. In qualche occasione bus di riserva sono stati utilizzati anche sulla linea 15 della Fontanabuona e tra Recco e Genova.

