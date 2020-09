Bucci al seggio: «Votare si deve e si può fare in sicurezza»

Il Sindaco ha votato presso i seggi della scuola “Embriaco” in piazza Santa Maria in via Lata

<Distanziamento, percorsi dedicati, distribuzione del gel igienizzante all’ingresso. Così i seggi di Genova si sono preparati per garantire agli elettori di poter esercitare il proprio diritto al voto in sicurezza. Così come andiamo a fare la spesa, in farmacia, al ristorante possiamo andare con tranquillità anche al seggio elettorale>. Lo scrive Marco Bucci sulla propria bacheca Facebook.

<Siamo chiamati ad esprimerci sul referendum e a decidere per il futuro della Liguria: votare significa essere protagonisti delle scelte della nostra comunità. È importante esserci e dire la nostra> conclude il Sindaco.

