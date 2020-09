Ieri sera Voltri al buio per ore e in città monta la protesta contro City Green Light

La società che ha vinto l’appalto dell’illuminazione stradale sembra avere tempi molto più lunghi di intervento rispetto ad Aster che garantiva, per guasti così estesi, interventi in tempo reale. In questi giorni sono molte le strade rimaste al buio anche per giorni

Oltre 5 ore al buio, ieri sera, il ponente della città. Spenta l’illuminazione pubblica in una buona fetta di Voltri (via Don Giovanni Verità, centro storico, le vie Sant’Ambrogio, Chiaramone e Buffa), poi la strada del Turchino e buona parte di via Fabbriche.

Una volta, si chiamava Aster e l’intervento era tempestivo, ma da quando a vincere l’appalto è stata City Green Light da tutta la città è una tempesta di critiche e proteste. Via della Maddalena, una zona del centro storico che ha anche concreti problemi di sicurezza, è rimasta al buio per giorni, poi per un altro paio di giorni l’illuminazione era accesa di giorno, ma non la sera.

I tempi di intervento in città si sono decisamente allungati e Municipio e Polizia Locale passano il tempo a fare pressing per le riparazioni con ripetute richieste di intervento.

