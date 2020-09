Elezioni regionali e referendum, 1.341.362 liguri alle urne

Sono 702.083 le donne e 639.279 gli uomini. Per la prima volta, grazie alla nuova legge elettorale, parità di accesso alle cariche elettive tra uomini e donne e abolizione del listino

Saranno 1.341.362 gli elettori liguri chiamati alle urne domenica 20 e lunedì 21 settembre per eleggere il presidente di Regione Liguria insieme ai 30 componenti dell’assemblea legislativa e ad esprimere la propria preferenza sul referendum relativo alla riduzione del numero dei parlamentari. Gli aventi diritto sono un numero sostanzialmente in linea con quello del 2015, quando gli elettori erano 1.357.540.

In questa tornata elettorale Regione Liguria ha stipulato un accordo con il Ministero dell’Interno per la concessione dell’utilizzo della piattaforma informativa denominata SIEL (Sistema Informativo Elettorale). Tale piattaforma è stata modificata per conformarsi alla legge regionale n. 18 del 2020 che ha previsto una nuova disciplina relativa alla modalità di presentazione delle candidature, di espressione del voto e di attribuzione dei seggi, introducendo misure volte a garantire la parità di accesso alle cariche elettive tra uomini e donne e prevedendo l’abolizione del listino.

Sono 20 i dipendenti regionali che, insieme alla dirigente, fanno parte dell’unità di progetto denominata “Elezioni regionali 2020” e che, in collaborazione con le Prefetture liguri, si sono occupati di tutti i compiti organizzativi e gestionali relativi all’imminente appuntamento elettorale. Nel sito di Regione Liguria è stata creata un’apposita sezione, dedicata alle elezioni regionali, allo scopo di informare, rivolta sia ai candidati, sia ai cittadini e ai comuni, accanto a una pagina denominata “Elezioni trasparenti”. Tale sezione contiene tra l’altro tutte le novità introdotte dalla nuova legge elettorale e informa gli elettori circa le misure adottate per contenere l’emergenza epidemiologica COVID19 e permettere di votare in sicurezza. A questo proposito è stato realizzato anche un video esplicativo, disponibile, anche con traduzione simultanea nel linguaggio dei segni, attualmente pubblicato sul sito e sui social di Regione Liguria.

Nei giorni scorsi Regione Liguria ha lanciato la campagna “Votare è importante, semplice e sicuro” per ricordare ai cittadini l’appuntamento elettorale e informarli sulle nuove modalità di voto e sulle misure di sicurezza in relazione al Covid 19. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’ente, nell’apposita sezione dedicata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...