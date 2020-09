Asef sponsorizza la squadra di pallanuoto del Bogliasco

Garantito il sostegno alla stagione 2020/2021 attraverso il fondo “Asef per Genova”. Il dirigente Rossetti: <Condividiamo i valori di cui questo sport è ambasciatore>

Asef Srl “si tuffa” in vasca con l’ASD Bogliasco 1951, a sostegno di sport e trazione liguri e genovesi. La società partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri ha infatti sponsorizzato l’attività agonistica della blasonata società pallanuotistica levantina, garantendo il proprio contributo per la stagione 2020/2021 alle formazioni bianco-azzurre maschile e femminile. I dirigenti di A.Se.F. Srl – l’amministratore unico Maurizio Barabino ed il dirigente amministrativo e gestionale Franco Rossetti – hanno accolto con grande favore la proposta di sponsorizzazione, attingendo al fondo “A.Se.F. per Genova”, specificamente creato, con una capienza di centomila euro all’anno, per appoggiare sul piano economico attività che abbiano una chiara ricaduta sociale nel tessuto urbano della città metropolitana di Genova.

“Crediamo fermamente nei valori di cui sport come la pallanuoto sono ambasciatori” affermano Barabino e Rossetti, entrambi ex atleti nelle discipline del canottaggio e del calcio ed ancora oggi impegnati in ambito dilettantistico. “Lo sport, in genere, richiede dedizione, umiltà e fatica – commenta Rossetti – La pallanuoto, in particolare, a Genova e in Liguria si ammanta anche di una grandissima tradizione che a Bogliasco pone le radici già nel dopoguerra, con la fondazione della Rari Nantes, grandissima negli anni Ottanta e oggi, nella sua nuova veste societaria, in corsa verso le massime serie”. Maurizio Barabino assicura che “Seguiremo con grande interesse i campionati delle prime squadre maschile e femminile. Ma vorrei sottolineare anche il grande lavoro fatto per mantenere le attività del vivaio giovanile sempre ai massimi livelli”.

Soddisfazione per la nuova collaborazione viene espressa anche dal presidente dell’ASD Bogliasco 1951, Simone Canepa: “Siamo molto orgogliosi di aver attratto l’interesse di un’importante e storica azienda genovese – assicura – Ci siamo incontrati su un territorio comune che è quello del sociale, il nostro club punta ad essere infatti prima di tutto un punto di aggregazione della comunità ed in particolare dei giovani, e l’intento sociale del fondo ‘ A.Se.F. per Genova’ combacia perfettamente con i nostri valori e obiettivi”. “Mi auguro che questo sia solo l’inizio di una collaborazione che porti crescenti benefici reciproci – prosegue il presidente – Da parte nostra ringraziamo A.Se.F per la fiducia concessaci e promettiamo di ripagarla mettendo la nostra passione e le nostre capacità in ambito sportivo a loro disposizione. Con le nostre squadre porteremo il loro marchio in giro per le piscine di tutta Italia. E lo faremo in particolare con la formazione femminile, l’unica della regione Liguria partecipante al massimo campionato nazionale, quello di Serie A1. Avere il supporto di un’azienda importante del territorio sarà per noi un motivo di grande orgoglio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...