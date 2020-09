Genovese cade nella pista di downhill di Viola Saint Gree, è in codice rosso

La donna, che ha 39 anni, è una mtbiker molto esperta. È successo nel primo pomeriggio di oggi al bike park della cittadina in provincia di Cuneo

Sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese in ausilio alla eliambulanza inviata dal 118. La donna è stata stabilizzata e trasportata proprio con l’elicottero all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Una volta arrivata lì, i medici hanno giudicato le sue condizioni meno gravi del previsto.

Il downhill, dall’inglese “giù per la collina”, è uno sport che si pratica con la mountain bike, di cui rappresenta una variante ben specifica. Rientra tra le attività che le persone del settore definiscono “gravity”. In sostanza, si fa leva sulla forza di gravità come forza motrice, utilizzando discese e percorsi non in rettilinei. La velocità è un punto cardine di questo sport; durante le discese si raggiungono anche gli 80 km orari e per questo motivo per praticare questo sport ci vuole equilibrio e resistenza.

