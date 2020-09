Incidente in piazza Giusti, giovane motociclista in codice rosso

Ferita anche la conducente dell’autoveicolo con cui è avvenuto lo scontro, trasportata in codice giallo al Galliera

È successo alle 17 nella piazza di San Fruttuoso. Si tratta di uno scontro tra auto e moto. Due i feriti: la conducente trentenne dell’autoveicolo, soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo al Galliera, e il 27enne conducente del motociclo, apparso subito in gravi condizioni e trasportato d’urgenza in codice rosso (il più grave) al San Martino. Sul posto, oltre alla pattuglia di zona della Polizia locale, gli specialisti del nucleo infortunistica del reparto Giudiziaria per i rilievi del caso, necessari per stabilire le cause dell’incidente.

