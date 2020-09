Tursi, mercati sì, commemorazione dei caduti giuliani dalmati no. Polemica del M5S

<L’evento prevede la deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti Giuliano-Dalmati nel cimitero di Staglieno, ma è stato rimandato e non ricalendarizzato come, invece, altre iniziative, come un concerto in memoria delle vittime del virus all’interno del Cimitero di Staglieno e lo svolgimento della Fiera di San Pietro>

<Il Comune di Genova ha fatto sapere che intende recuperare tutte le manifestazioni saltate, negli ultimi mesi, a causa dell’emergenza sanitaria. Tra le motivazioni, la necessità di dare una mano al settore degli ambulanti e di non disperdere tradizioni consolidate che sono parte della storia del nostro territorio – dicono a MoVimento 5 Stelle Genova e Municipio Centro-Est -. Bene, anzi ottimo. Peccato però che nel computo delle manifestazioni calendarizzate ne manchi una innegabilmente importante per non disperdere valori e memoria: cioè, la cerimonia in memoria dei caduti Giuliano-Dalmati>.

Il consigliere comunale Stefano Giordano e il consigliere municipale Massimiliano Lucente continuano: <L’evento rientra nell’ambito delle attività della Regione Liguria, in attuazione della L.R. 29/2004 “per l’affermazione dei valori della memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliano-Dalmati” e prevede la deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti Giuliano-Dalmati nel cimitero di Staglieno. Considerata l’emergenza epidemiologica Covid-19, la manifestazione, che si svolge solitamente nel mese di maggio, è stata in un primo tempo rinviata al 25 giugno e poi successivamente annullata dalla Civica Amministrazione. La stessa che tuttavia ha invece autorizzato un concerto in memoria delle vittime del virus che si è svolto il 9 giugno all’interno del Cimitero di Staglieno e lo svolgimento della Fiera di San Pietro il 28 giugno>.

<Non capiamo la logica dei due pesi e delle due misure. Per avere dunque contezza delle motivazioni che hanno spinto Civica Amministrazione ad annullare la manifestazione, che ne va da sé avrebbe potuto svolgersi in forma ridotta e nel puntuale e attento rispetto delle normative anti-Covid, abbiamo depositato un’interrogazione dedicata> concludono Giordano e Lucente.





