Liguria Rainbow, confronto politico sui diritti Lgbt in piazza Don Gallo

Venerdì 11 settembre in piazza Don Gallo dalle ore 18.30 tre candidate/i al centro di un’edizione speciale dei”Gender Games”: Anna Pettene (in rappresentanza di Ariste Massardo), Alice Salvatore, Ferruccio Sansa

<In questi ultimi giorni di campagna elettorale per le regionali della Liguria, il Coordinamento Liguria Rainbow ha organizzato un evento imprevisto e gioiosamente diverso – spiegano all’associazione -. “Pronti/e, Toti-VIA!” è un confronto politico in veste di gioco, un’occasione importante rivolta alla cittadinanza e alle forze politiche coinvolte per poter discutere finalmente di diritti LGBT+. Una modalità insolita, non conforme, perché si fa politica seria anche dentro una cornice fuori dai rituali>.

<Sarà una vera e propria sfida, dove a ogni giro di domande (con risposte a tempo) una giuria di attiviste e attivisti LGBT+ si pronuncerà a favore della risposta migliore; un grande tabellone segnapunti consentirà al pubblico di seguire l’avanzamento del dibattito – proseguono al Coordinamento -. Sarà possibile per il pubblico presentare domande che verranno raccolte per iscritto al fine di ottimizzare i tempi e gestire al meglio il distanziamento fisico. Gli interventi saranno moderati da Marco Fiorello e Ilaria Gibelli del Coordinamento Liguria Rainbow. L’evento sarà trasmesso in diretta su Facebook e su YouTube sui canali del Liguria Pride e di Good Morning Genova>.

