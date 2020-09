Traffico bloccato in A12 e coda in A26 per due veicoli in avaria

8 Settembre 2020

8 Settembre 2020 viabilità Incidente anche in A7 in direzione centro dopo il casello e code per lavori tra Voltri e Masone A12 Genova-Livorno (Km 46.8 – direzione: Genova)

Traffico Bloccato tra Sestri Levante e Lavagna per veicolo in avaria A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 13 – direzione: Genova Voltri)

Coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per veicolo in avaria. Inoltre A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 133.2 – direzione: Genova) coda tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena per incidente

A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) Coda di 4 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

