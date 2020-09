Oggi la “La Grande Crono di Genova” organizzata dalla asd Polizia locale Genova

Via Adamoli chiusa da Ponte Fleming a Ponte Nicholas Green fino alle 14. Ai nastri di partenza saranno presenti atleti di grandissima caratura tra cui spiccano Vittoria Bussi, neo campionessa europea di specialità e detentrice del record dell’ora ed Andrea Caiani in forza al Team Colpac

La asd Polizia Locale Genova organizza nel capoluogo Ligure, Domenica 6 settembre 2020, il campionato nazionale ACSI di ciclismo a cronometro su strada denominato “La Grande Crono di Genova”, giunta alla sua ottava edizione

È prevista la partecipazione di 28 fasce differenti di atleti che gareggeranno nelle categorie: individuale, coppie, coppie miste, squadre e squadre miste.

Presenti inoltre molti tra i più forti atleti nazionali fra cui alcuni vincitori del titolo di Campione del Mondo.

La manifestazione avrà inizio alle ore 09.30 dal ponte della Canova ed il termine è previsto per le ore 14.00. Il circuito comprende la Via Adamoli nel tratto compreso fra il ponte A.Fleming e la Via Pedulla fino al ponte della Rosata.







