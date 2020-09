Meteo Limet, aumentano le nuvole. Domani: temporali anche forti

Situazione: nella giornata di oggi correnti umide dai quadranti meridionali determineranno un aumento della nuvolosità con anche qualche piovasco. Lunedì rischio di temporali anche di forte intensità.

Lo dice Simone Frattini dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: domenica 6 settembre 2020

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: fin dal mattino nubi basse sul settore costiero centro-occidentale, tempo maggiormente soleggiato altrove.

Nel corso del pomeriggio ulteriore aumento delle nubi con possibili piovaschi associati sul centro-ponente; mentre delle schiarite prevarranno sul levante.

In serata rovesci via via più convinti tra il Savonese orientale e il Genovesato occidentale.

Venti: da deboli a moderati meridionali con qualche rinforzo sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Costa: min 18/23°C, max 24/29°C

Interno: min 9/17°C, max 21/27°C





