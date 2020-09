Nella movida pubbliche assistenze con l’etilometro – VIDEO

Non solo bastone, ma anche carota per tentare di risolvere i problemi di vivibilità del centro storico quando è in atto la vita notturna. Ieri sera i militi di una pubblica assistenza erano presenti in via San Donato e zone limitrofe per spiegare ai ragazzi i pericoli dell’alcol

Tanti i giovani che hanno voluto sottoporsi alla prova col precursore, il pre test usato anche dalla polizia locale e che, in caso di positività, viene seguito dalle analisi del sangue. In molti si sono accorti, perché gli è stato spiegato da ragazzi della loro stessa età o poco più grandi (quelli che prestano servizio di volontariato) che le loro condizioni non erano “brillanti” come pensavano, ma possibile genesi di un vero pericolo per se stessi. Sono queste le iniziative a carattere sociale che si affiancano al controllo e che vogliono rappresentare la via della consapevolizzazione per fare fronte al sempre più consistente abuso di alcol da parte dei minori.

