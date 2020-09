Pubbliche assistenze: «Ambulanze in attesa da 2 ore al Galliera»

La segnalazione ci arriva proprio dagli operatori del soccorso che lamentano di avere i mezzi immobilizzati. Per l’ospedale <aspettavano pazienti in attesa del tampone, ma non si è trattato di 2 ore>

Nel frattempo abbiamo guardato nel sito che segnala le emergenze in corso di visita e in attesa al pronto soccorso degli ospedali. La situazione non è du particolare affollamento. La foto è delle 14:30, la situazione al pronto soccorso delle 14:55.

Le pubbliche assistenze fanno anche sapere che anche ieri c’è stata coda per affidare i pazienti e liberare i mezzi.

La Direzione sanitaria del Galliera fa sapere che, <quando c’è la fase di attesa dei risultati dei tamponi può succedere che si accumulino alcuni pazienti che aspettano la risposta del test. Bisogna attendere per eventualmente inviare i positivi in reparto. Può succedere ciclicamente, soprattutto adesso che viene effettuato un alto numero di tamponi, che in certi momenti della mattina possano esserci alcune ambulanze ferme per questo motivo. Non c’è, però, sovraffollamento in pronto soccorso>.

AGGIORNAMENTO: le ambulanze sono state liberate solo alle 15:10.



La risposta dell’ospedale

Secondo il Galliera, <un paio di ambulanze erano in attesa perché c’erano pazienti che aspettavano l’esito del tampone. Comunque non s’è trattato di 2 ore>.

Per le pubbliche assistenze, invece, le 2 ore c’erano tutte.

