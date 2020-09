Riesce a entrare a casa di un anziano e a farsi consegnare oro e denaro

I Carabinieri sono riusciti ad identificarla e a denunciarla. Si tratta di una 35enne pregiudicata

I Carabinieri di Campomorone, a seguito delle indagini, scaturite da una querela sporta da un 82 enne lì residente, pensionato, hanno deferito in stato di libertà per i reati di “truffa e furto in abitazione”, una 35 enne di nazionalità romena, gravata da precedenti di polizia. Lo scorso mese di agosto, la donna, si presentava presso l’abitazione dell’anziano e una volta all’interno dell’appartamento, mediante vari raggiri e artifizi, è riuscita ad asportare monili in oro e denaro, per poi dileguarsi. L’uomo, resosi conto di essere stato truffato, si recava presso la locale Stazione Carabinieri e presentava una regolare denuncia.

