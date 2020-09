Piazza Don Gallo usata di nuovo come discarica, la protesta dei residenti

È successo anche stanotte: nel ghetto sono stati abbandonati parecchi materassi e rifiuti ingombranti, frutto dello sgombero di qualche appartamento. E anche stamattina i lavoratori Amiu hanno dovuto raccogliere e ripulire

<E anche questa mattina piazza don Gallo come Scarpino! Ristrutturano le case o le affittano, ma prima le svuotano di notte e la mattina i ragazzi dell’Amiu devono togliere tutto – denuncia una residente -. È così tutti i giorni, questa mattina era solo peggio del solito.Non so nemmeno se questi lavoratori siano abbastanza protetti per maneggiare questi materassi> che proprio puliti puliti non sono.

Un altro residente con affaccio sulla piazza dice che ad abbandonare sia una squadra di stranieri al soldo, però, di un italiano che sgombera cantine e case a pagamento. Di fatto, chiunque sia a gettare i rifiuti, quasi tutte le mattine la piazza nel cuore del centro storico si riduce a una discarica abusiva.

