Kourtney, stella della Tv americana, promuove San Fruttuoso su Instagram dove ha 101 milioni di follower

Stella della Tv americana, imprenditrice e modella statunitense, promuove San Fruttuoso di Camogli con un post e la fotografia di una delle sue 3 figlie. Il suo account Instagram ha oltre 101 milioni di seguaci. Il post è stato già visto da un milione di persone

Due o tre post così e la promozione della Liguria sarebbe a posto per un po’.

Kourtney scrive ai suoi seguaci: <Un giorno ci rivedremo>, che sta a significare, più o meno <Sto troppo bene qui, prima o poi tornerò, forse>.



Kourtney è diventata famosa grazie al reality show “Al passo con i Kardashian”, che segue la sua vita e quella delle sorelle Kim e Khloé, del fratello Robert, delle sorellastre Kendall Jenner e Kylie Jenner e della madre Kris Jenner.

Kourtney ha fatto il suo debutto come attrice con un’apparizione nel soap della ABC “Una vita da vivere” il 28 marzo 2011, apparendo come avvocato Kassandra Kavanaugh. Kourtney, era cresciuta guardando la soap opera e descrivendo il suo aspetto come la realizzazione di un “sogno per tutta la vita”, aveva riserve sul suo debutto come attrice, affermando: <Pensavo che avrei avuto solo due righe. La mia sceneggiatura è così lunga… non sono un’attrice>.

Nel settembre 2012, lei e la sorella minore Kim hanno creato un’altra serie televisiva, Kourtney e Kim Take Miami, che è iniziata la messa in onda nel gennaio 2013. Presenta la loro madre Kris Jenner e la sorella Khloé Kardashian.

