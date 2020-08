Ritrovato il fungaiolo disperso sul monte Aiona

Il settantenne è stato individuato da Vigili del fuoco e Soccorso alpino sul sentiero che porta al passo dell’Incisa

È stato ritrovato il cercatore di funghi settantenne che si era perso su Monte Aiona. Le squadre di ricerca lo hanno individuato sul sentiero che dalla malga Zanoni conduce al passo dell’Incisa. Un po’ infreddolito per via del tempo trascorso nel bosco in orario serale, è stato valutato in buone condizioni. Per il trasporto all’ambulanza in località Pratomollo è stato trasferito su barella portantina .

Mi piace: Mi piace Caricamento...