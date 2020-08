Tentano di vendere monopattino rubato, denunciati da CC

I carabinieri della stazione Maddalena hanno anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale uno dei due che ha tentato di sottrarsi ai controlli con la violenza

Ieri, in via del Campo, due cittadini stranieri hanno tentato di vendere un monopattino elettrico. Notati dalla pattuglia della Stazione Carabinieri di Maddalena, sono stati fermati e identificati. I due algerini, di 20 e 36 anni, nullafacenti, pluripregiudicati ed irregolari sul territorio nazionale, sono stati deferiti per il reato di ricettazione in quanto il monopattino è risultato privato delle placche identificative e, pertanto, ritenuto di provenienza furtiva. Il 36enne è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: durante le fasi del controllo ha opposto attiva resistenza. Il mezzo è stato sequestrato, in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.

In copertina: foto d’archivio

