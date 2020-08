Guasto riparato, l’acqua torna al Lagaccio, a Oregina e a San Teodoro

Il servizio, spiega il consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino, è stato ripristinato ovunque alle 21:40, dopo due giorni di lavori dopo la rottura di un tubo di grandi dimensioni a grande profondità

Il disservizio è stato a macchia di leopardo, con stabili anche vicini che avevano l’acqua e altri no (dipende dall’acquedotto che li serve). Il danno che si è generato era importante e si trovava tre metri sotto terra dopo il campo da hockey, al Lagaccio.

Sono state messe in campo diverse autobotti in tutto il quartiere per limitare i disagi dei cittadini.

