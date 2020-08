Meteo Limet: instabilità nelle aree interne

Situazione: ad inizio settimana delle infiltrazioni di aria più fresca potranno determinare un po’ di instabilità soprattutto nelle aree interne.

Lo dice Simone Frattini dell’associazione ligure di meteorologia Limet.





Previsioni valide per: lunedì 24 agosto 2020

Avvisi: al mattino venti fino a forti da nord specie sul settore centro-occidentale.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino possibilità di qualche rovescio o temporale sui versanti padani centro-occidentali, nuvolosità irregolare lungo la fascia costiera ma con schiarite via via più ampie.

Nel corso del pomeriggio formazione di temporali sull’Appennino centro-orientale e sulle Alpi Liguri con possibili sconfinamenti lungo le coste dell’Imperiese; nuvolosità medio-alta alternata a schiarite sul resto della costa.

In serata esaurimento dei fenomeni e cieli poco nuvolosi ovunque.

Venti: al mattino fino a forti da nord specie sul settore centro-occidentale, nel pomeriggio moderati o al più tesi sempre dai quadranti settentrionali.

Mari: stirato sotto-costa, mosso o molto mosso al largo.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve flessione.

Costa: min 17/23°C, max 26/31°C

Interno: min 9/16°C, max 25/29°C

