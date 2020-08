Ufo nei cieli della Foce. L’avete visto?

Uno strano oggetto bianco scintillante è stato fotografato all Foce, il 17 agosto scorso. La segnalazione al Centro ufologico Mediterraneo. L’avete visto?

<Nelle due foto inviate agli ufologi, l’oggetto si presenta circolare e poi a boomerang, classica forma presente in casistica – dicono al Centro ufologico Mediterraneo -. La testimone ha dichiarato “Sono assolutamente sicura che non fosse la luna. . Ho notate quella luce dalle mie finestre. Talvolta vedo la luna quando sorge da quella parte, ma erano le 4 del mattino. La cosa che mi ha colpito è stato il fatto che quella luce era molto più vicina di qualunque stella e anche di diversi aerei che passano ad alta quota. Non le ho minimamente ritoccate, perché non conosco e quindi nemmeno so usare i programmi che servirebbero. Il tempo si stava guastando, la luce era fissa e immobile e ho visto quella luce per una mezz’ora, poi è stata coperta dalle nubi>.







Il Centro ufologico Mediterraneo guidato dal presidente Angelo Carannante, ha escluso che si trattasse di un astro, <anche perché, a quell’ora, in quella precisa posizione, non ve ne erano>.

<Tuttavia – aggiunge Carannante – questa possibilità, anche se remota, non è esclusa del tutto>.

