Le “Ninfee” di Monet: oltre 14mila visite a un giorno dalla chiusura – VIDEO

Oggi aperitivo a tema inventato da Biggie e chiusura alle 22. Domani l’ultimo giorno, ma i numeri, considerato il periodo post Covid e tutte le misure di sicurezza necessarie, sono di tutto rispetto. L’intervista a Serena Bertolucci, direttore della Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale che anticipa una piccola mostra dedicata a come sarebbe stata Genova se antichi progetti fossero andati in porto. In autunno l’esposizione dei disegni di Michelangelo.

Per le ninfee di Monet a ruba anche i gadget del bookshop gestito da Genova Experience. Molti i pezzi a tema esauriti.

Sotto: l’intervista a Bertolucci

