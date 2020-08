Meteo Limet, sole e afa per almeno due giorni

Situazione: anche nei prossimi due giorni l’alta pressione continuerà a dominare la scena sui nostri territori.

Lo dice Simone Frattini dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: venerdì 21 agosto 2020

Avvisi: disagio fisico per l’afa specie lungo le coste.

Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato ovunque, da segnalare solamente qualche nube pomeridiana sui rilievi.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: in aumento, disagio fisico per l’afa come da avviso.

Costa: min 21/25°C, max 29/33°C

Interno: min 15/20°C, max 27/32°C

