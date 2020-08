Si tratta di tre donne e un ragazzo che hanno trascorso la notte ospiti di amici o parenti

Ieri sera, alle 23, in via Sapello, l’intonaco e il canniccio si sono distaccati, cadendo nella stanza. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco che, in attesa dei rilievi puntuali di oggi, hanno evacuato non solo gli occupanti dell’appartamento, ma anche quelli delle case sotto e sovrastanti.

In copertina: foto d’archivio

