Genova, tre giorni di preallerta per il caldo

Il bollettino del ministero della Salute annuncia per oggi, domani e domenica il pre allerta (dei servizi sanitari e sociali) giallo per ondate di calore. Le temperature massime si manterranno tra i 29 e i 30 gradi, me per l’umidità ne percepiremo 34 per tutte e tre le giornate. Le previsioni

Il bollettino di vigilanza Arpal, che prevede:

OGGI – venerdì 21 agosto, Condizioni di disagio fisiologico per caldo su ABC, in particolare nelle aree scarsamente ventilate e nelle zone urbane. Locale disagio fisiologico per caldo anche su DE.

DOMANI – sabato 22 agosto, condizioni di disagio fisiologico per caldo su tutte le aree, in particolare nelle vallate scarsamente ventilate e nelle zone urbane.

DOPODOMANI – domenica 23 agosto, Aumento dell’intabilità in serata con possibili rovesci o temporali al più moderati. Condizioni di disagio fisiologico per caldo su tutte le aree, in particolare nelle vallate scarsamente ventilate e nelle zone urbane.

Nottetempo temperatura più fredda in Liguria a Cabanne di Rezzoaglio, scesa a 9.2°C. In costa Imperia 22.4, Savona 22.1, Genova 23.1 e La Spezia 21.

