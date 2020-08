Campeggio notturno in via XX Settembre

Si fa un gran parlare dei camper che assediano Voltri, controllati e allontanati dalla Polizia locale e dalle forze dell’ordine. Intanto, ieri, in pieno centro….





Una coppia ha installato una tenda proprio sui mosaici della pavimentazione di via XX Settembre. Si tratta di due dei molti clochard che si mettono a dormire in centro, evitando strade meno sicure. In una delle due foto sopra vedete un altro senza fissa dimora sistemato davanti a una vetrina. Nella tenda c’erano due persone dignitosissime e chissà che non siano tra i tanti che hanno perso il lavoro a causa della crisi conseguente al Covid.

