A12, traffico bloccato per incidente tra Chiavari e Rapallo

Traffico Bloccato A12 Genova-Livorno (Km 34 – direzione: Genova): traffico Bloccato tra Chiavari e Rapallo per incidente.

Sulla A12 Genova-Livorno tra Chiavari e Rapallo verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito del tamponamento tra 6 vetture ed un camion avvenuto al km 34. All’interno del tratto chiuso il traffico e’ bloccato in entrambe le direzioni. Si registrano 3 km di coda verso Genova ed In direzione Livorno tra Rapallo e Chiavari si segnalano 2 km di coda.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Sono presenti anche i vigili del fuoco. Il camion coinvolto è una cisterna che trasportava carburante che si è rovesciato sull’asfalto.

I feriti sarebbero almeno 5, soccorsi dal 118. Sul posto anche un elicottero dei vigili del fuoco. Alcuni feriti sono già stati trasferiti dalle ambulanze al pronto soccorso di Lavagna. Per altri sono ancora in corso i soccorsi.

AGGIORNAMENTO FERITI: De bambini sono stati trasportati al Gaslini. L’elicottero Drago dei Vvf ha trasportato al San Martino in codice rosso la madre, rimasta incastrato nell’abitacolo della sua vettura. Altri quattro feriti, in codice verde o giallo sono stati trasportati al pronto soccorso di Lavagna.

Articolo in aggiornamento

