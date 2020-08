Vigili del fuoco salvano cane caduto in una cisterna – FOTO

L’animale è stato recuperato e riconsegnato ai padroni in buone condizioni









Oggi i vigili del fuoco di Multedo sono stati chiamati ad intervenire a Sciarborasca per soccorrere un cane che, scappato la mattina ai padroni, è caduto in una cisterna. I vigili del fuoco hanno raggiunto l’animale grazie alla scala in dotazione al mezzo, dopodiché, con delle tavole, hanno creato una sorta di rampa e riportato Guapa, questo il nome dell’animale, sulla strada consegnandolo ai proprietari in buone condizioni.

