Veicolo ribaltato, tre ragazzi in codice rosso

È successo stanotte, poco prima di mezzanotte e mezza, in Lungo Polcevera, lungo la rampa che collega la strada a via Anfossi. I feriti hanno tra i 17 e i 19 anni

Non ci sono altri veicoli coinvolto. Il conducente ha perso il controllo del mezzo. L’auto, una Ford Fiesta, ha sbattuto contro un muretto e poi si è ribaltata sul tetto. Sul posto i soccorsi del 118, i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare i feriti dal mezzo e la Polizia locale del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria per i rilievi utili a stabilire la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco hanno dovuto rimettere l’auto sulle sue ruote mentre le ambulanze hanno portato il conduttore, un diciottenne, al Galliera in codice rosso e i due passeggeri (un diciassettenne e un diciannovenne) al San Martino, tutti in codice rosso, il più grave.

