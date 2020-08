Terrile: «Fdi presenti in commissione, ma erano a fare campagna elettorale»

Il consigliere comunale Pd: <Gambino e Campanella si sono dati presenti alle 9:30, la stessa ora dell’appuntamento per la loro manifestazione che è continuata almeno fino alle 10:30>

A Tursi, la regola vuole che il gettone venga attribuito solo se la presenza effettiva è di almeno due terzi della durata della commissione comunale. Per questo, prima dell’emergenza Covid, quando le commissioni erano in presenza, bisognava timbrare e “stimbrare” ingressi e uscite. Con le riunioni in videoconferenza, la presenza è praticamente non verificabile se non per annuncio del consigliere via chat o in diretta. Nei consigli ogni tanto c’è il richiamo al voto, ma in commissioni come quella di stamani (un’audizione) non è per nulla strano che un consigliere non dia segni di vita: potrebbe tranquillamente non aver necessità di intervenire.

Fatto sta che la foto dei consiglieri di Fdi, tra cui il consigliere comunale candidato per le regionali Sergio Gambino e il capogruppo del partito Alberto Campanella, compare sui social e viene inviata ai giornali (a noi, con la specifica che l’invio è in tempo reale, alle 10:19). Il consigliere Pd apprende così che i consiglieri che dovrebbero essere ad ascoltare la commissione sono, invece, alla manifestazione, impossibilitati a seguirla materialmente perché stanno all’uscita dell’autostrada con le bandiere in mano. <L’appuntamento per gli attivisti del partito – dice il consigliere Pd Alessandro Terrile – era per le 9:30 nel luogo di ritrovo>. Certamente i consiglieri partecipano alla manifestazione: le foto lo testimoniano. La commissione comunale inizia alle 9:30 e termina per le 11:15. La manifestazione inizia alle 9:30 e finisce alle 10:30. Di quanto è stata l’assenza reale? Bastano i tempi di presenza a giustificare il gettone?

<La questione è la necessità di ripristino delle commissioni in presenza alla ripresa dell’attività, a settembre – dice il consigliere Pd -. Se questo non accadrà e continueranno le riunioni online, ad ogni assenza che non viene esplicitamente comunicata inoltreremo una comunicazione alla Corte dei Conti perché verifichi l’attribuzione dei gettoni ed escluda il danno erariale>.

Abbiamo chiesto un commento a Fdi e allo stesso Gambino, che hanno deciso di non rilasciarlo.

