Quattro panchine nei pressi del Pantheon in memoria delle vittime del Morandi

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Ambiente energia al quadrato”, è stata appoggiata dal Comune di Genova e finanziata da Asef S.r.l., l’azienda di onoranze funebri del Comune di Genova, da “La Generale pompe funebri Spa” e dalla famiglia Rubbi – Longo

Quattro nuove panchine in stile “vecchia Genova” sono state installate presso il Pantheon del cimitero di Staglieno, luogo di sepoltura dei più illustri cittadini del capoluogo ligure, e nel limitrofo viale Perrone.

Una targa è stata affissa da A.Se.F. S.r.l. su uno dei manufatti in memoria dei 43 caduti nella tragedia del Ponte Morandi del 14 agosto 2018. L’inaugurazione è in programma giovedì 6 agosto alle ore 12,00 presso il Pantheon di Staglieno e vi prenderanno parte il vice sindaco e assessore ai Sevizi civici Stefano Balleari, l’assessore ai Trasporti e alla mobilità Matteo Campora, il presidente della Terza commissione del Municipio Media Valbisagno Emilio Pasquarella oltreché promotori e sponsor.

