Invitata a mettere la mascherina sul bus, prende a schiaffi passeggera

La 17enne ha reagito anche ai poliziotti intervenuti. Con lei, denunciato anche l’amico 29enne che ha preso le sue parti. Sono stati entrambi sanzionati per l’inosservanza delle misure “anticovid”

È successo alle ore 10.50 di ieri piazza Vittorio Veneto: una 17enne genovese ed un 29enne camerunense denunciati dai poliziotti delle volanti dell’U.P.G. per essersi rifiutati di fornire le generalità e la ragazza anche per oltraggio a pubblico ufficiale.

I due, a bordo di un autobus, sono stati invitati da una passeggera ad indossare in modo corretto le mascherine e, in tutta risposta, la giovane le ha tirato uno schiaffo. Con gli agenti intervenuti, non tenuto un comportamento migliore insultandoli con frasi offensive, mentre l’amico si poneva in sua difesa.

