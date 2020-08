Tenta rapina di un cellulare, ma non riesce e picchia la vittima

Una 36enne è stata denunciata dalla Polizia anche per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionata per ubriachezza manifesta

Ieri, alle ore 17.15, in piazza Modena: cittadina marocchina di 36 anni, denunciata dai poliziotti del Commissariato Cornigliano per tentata rapina, lesioni, resistenza, ed oltraggio a P.U., sanzionata anche per ubriachezza.

La donna, in evidente stato d’ebbrezza alcolica, ha avvicinato una signora seduta in piazza Modena ed ha cercato di strapparle il cellulare dalle mani. Non riuscendo nell’intento ha cominciato a colpirla con calci e pugni, costringendola a rifugiarsi all’interno di un esercizio commerciale. All’arrivo della Polizia, la 36enne ancora in loco, ha tentato di colpire gli agenti per sfuggire al controllo

