Ladri di biciclette intercettati dai CC di Maddalena

Stavano cercando di vendere la bici ai passanti al prezzo di 300 euro. Ma era rubata

I carabinieri della stazione di Maddalena hanno denunciato per il reato di ricettazione in concorso due cittadini dell’Ecuador, entrambi regolari sul territorio nazionale e gravati da precedenti di polizia. I due sono stati sorpresi dai militari dell’Arma mentre in area centro storico tentavano di vendere a due passanti una bicicletta da corsa al prezzo di 300 euro, risultata di provenienza illecita. La bicicletta è stata sottoposta a sequestro e sarà restituita al legittimo proprietario una volta individuato.

