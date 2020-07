Comincia l’esodo: 8 km di coda in A26

Code anche in A7, A10 e A12. Anche stasera chiusure per lavori. Probabilmente per questo gli automobilisti del nord hanno anticipato la partenza andando a congestionare il traffico. Non ci saranno chiusure per lavori tra domenica e lunedì

A7: coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso; coda di 3 km a Genova Ovest per lavori.

A10: code a tratti tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori; Coda di 2 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori.

A12: code a tratti tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco per lavori; coda tra Rapallo e Recco per lavori.

A26: coda di 8 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico congestionato

Aspi ricorda che sono chiuse, in modalità continuativa:

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona; -sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’, in entrata verso Genova.

Si segnala che nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 agosto, non è prevista alcuna chiusura in area ligure.

Nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto:

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Vignole Borbera in entrata verso Milano. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova ovest, verso Genova. In alternativa, chi da Milano è diretto verso Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto, oppure proseguire per essere obbligatoriamente deviato in A12, dove uscire alla stazione di Genova Nervi. A chi proviene da Livorno ed è diretto a Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Genova Nervi.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Genova est, in entrata e in uscita, verso e da entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di utilizzare:

la barriera di Genova ovest, in entrata verso Milano e Livorno;

la stazione di Genova Nervi, in uscita a chi proviene da Livorno ed è diretto verso Genova.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 2:00-6:00, del tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, chi da Alessandria è diretto verso Genova, potrà uscire alla stazione di Ovada ed immettersi sulla SP456 del Turchino, da cui prosegu re verso il capoluogo ligure. Si segnala che, sulla SP456 del Turchino, vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti si consiglia di proseguire lungo la Diramazione Predosa-Bettole, da cui immettersi in A7 Serravalle-Genova, in direzione Genova, dove uscire alla stazione di Genova Bolzaneto e raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria.

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto:

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova ovest, verso Genova. In alternativa, chi da Milano è diretto verso Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto, oppure proseguire per essere obbligatoriamente deviato in A12, dove uscire alla stazione di Genova est. Ai mezzi leggeri, provenienti da Livorno e diretti a Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Genova est; per i mezzi pesanti il consiglio è di uscire stazione di Genova Nervi;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Genova Bolzaneto, in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova est.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 00:00-4:00, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, verso Savona. In alternativa si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria ed entrare in A10 alla stazione di Genova Pra’.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 00:00-4:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Alessandria/Gravellona, dopo aver percorso la SP456 del Turchino, potrà entrare in A26 alla stazione di Ovada. Si segnala che, sulla SP456 del Turchino, vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti diretti in A26 verso Alessandria, si consiglia di immettersi in A7 alla barriera di Genova ovest, in direzione Milano e di proseguire sulla Diramazione Predosa-Bettole da cui procedere in A26, in direzione Alessandria.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...