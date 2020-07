Cane chiuso in auto al caldo, salvato da Polizia locale e Vvf

Gli agenti del I distretto territoriale hanno subito chiamato i pompieri che hanno rotto un vetro del mezzo posteggiato in Darsena per fare uscire il povero animale. Poi o cantuné hanno aspettato il padrone per denunciarlo

È successo in Darsena, in via Lercari, alle 13:20, l’ora più calda, quando la temperatura per strada superava i 30 gradi e l’interno dell’auto era diventato un forno dentro al quale il povero animale avrebbe retto pochi minuti. Gli agenti della Polizia locale hanno capito subito che bisognava fare presto e hanno chiamato i Vigili del fuoco. I pompieri hanno rotto il vetro e l’animale è stato subito preso in carico dall’ambulanza-animali della Croce Gialla.

La pattuglia della Locale, invece, ha atteso il conducente sul posto per procedere nei suoi confronti con una denuncia penale.

In copertina: foto d’archivio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...