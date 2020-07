Covid Liguria: 4 positivi, nessun decesso

Nella tabelle della Regione, i ricoverati in terapia intensiva (a zero) sono stati aggregati a quelli in media intensità. Ma così non si potrà più capire se ci sono nuovi casi gravi. Abbiamo chiesto il dettaglio e ci hanno risposto che oggi, come ieri, non ci sono ricoverati in terapia intensiva

Se serve, chiederemo ogni giorno per continuare a darvi quotidianamente anche questa informazione. Due sono le persone ospedalizzate in meno (in media intensità) rispetto a ieri: da 21 a 19.

La tabella di ieri

Dalla tabella di oggi i dati sono aggregati

Il bollettino odierno contiene 4 tamponi positivi, distribuiti nei territori dell’Asl1, Asl2 e Asl3 che sono stati rilevati grazie all’attività di screening svolta dal sistema sanitario ligure. 2 casi sono stati riscontranti in Asl1 e sono relativi a persone non residenti in Liguria, 1 caso asintomatico è in Asl2 e 1 caso sintomatico è in Asl3.

Nella tabella risulta un decesso, ma è quello di ieri, di cui abbiamo dato notizia, ufficialmente iscritto oggi.

Cluster Savona: sono 74, secondo la Regione, i positivi correlati al cluster savonese: nessun caso nella giornata di oggi. In totale sono 61 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 10 dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Restano tre i ricoverati: due in ospedale, in buone condizioni, e uno nella residenza protetta “Casa del Clero” ad Albenga.

