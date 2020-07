Asportati 12mila euro in contanti e alcuni monili d’oro

Questa notte, in Genova nella zona di Sant’ Eusebio, i ladri hanno forzato la portafinestra della cucina e si sono introdotti nell’abitazione di un cittadino italiano mentre dormiva, asportando la somma in contanti di 12mila euro e alcuni monili in oro. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di San Martino.

In copertina: foto d’archivio

