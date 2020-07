Furto di materiali da segnalazioni stradali all’Anas

Danneggiati i semafori. L’azienda ha denunciato la sottrazione di coni segnaletici e cartelli ai Carabinieri

Il responsabile Anas della strada provinciale per Santo Stefano D’Aveto ha denunciato presso la locale stazione Carabinieri che ignoti hanno rubato lungo la asportato lungo la citata strada i seguenti materiale di proprietà dell’azienda e hanno danneggiato 3 semafori.

Sono stati rubati: 20 cartelli stradali; 20 sacchi di appesantimento; 18 coni segnaletici; 9 lampade a batteria per segnalazione lavori in corso; 6 ettometri.

In copertina: foto d’archivio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...