Due giovani di 21 e 22 anni denunciati entrambi dai poliziotti delle volanti per resistenza e minacce a pubblico ufficiale mentre il 21enne anche per lesioni a pubblico ufficiale

I due ragazzi, italiani, amici tra di loro, si sono azzuffati per futili motivi, davanti alla discoteca Estoril per poi coalizzarsi tra di loro e scagliarsi contro gli agenti intervenuti. A farne le spese un agente con 10 giorni di prognosi. I due violenti sono stati anche sanzionati per ubriachezza.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...